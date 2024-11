La Sicilia nella morsa del maltempo: a Ragusa attivato il Presidio Territoriale di Protezione Civile. Cancellati anche alcuni treni

La Sicilia nella morsa del maltempo. La Protezione Civile ha dichiarato un’allerta rossa meteo in alcune aree dell’isola. Il rischio idraulico e idrogeologico è particolarmente elevato nel versante nordorientale e nella zona ionica, soprattutto nelle province di Catania e Messina. In risposta, il sindaco di Catania ha ordinato la chiusura di tutte le scuole, sia pubbliche che private, di ogni ordine e grado per garantire la sicurezza della popolazione.

Nelle restanti zone della regione, l’allerta varia tra arancione e gialla, con la fascia costiera tra le province di Palermo e Messina segnalata in allerta gialla. Secondo il bollettino regionale della Protezione Civile, si prevedono precipitazioni intense e persistenti, caratterizzate da rovesci violenti, frequenti fulmini e forti raffiche di vento, soprattutto nei settori orientali.

Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha evidenziato un rischio di temporali su gran parte dell’isola, confermando un quadro meteo di grande incertezza e rischio per le prossime ore.

A Ragusa attivato il presidio territoriale di Protezione Civile

Intanto, a Ragusa, in seguito al bolettino che segnala condizioni meteo critiche con precipitazioni intense e temporali persistenti previsti sull’intera provincia di Ragusa fino alla mezzanotte del 12 novembre, il Comune ha attivato il Presidio Territoriale di Protezione Civile. Questo presidio, che serve a monitorare i punti critici identificati nel Piano Comunale di Protezione Civile, sarà operativo grazie all’impegno del personale dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale e dei reperibili dell’Ente, oltre al supporto del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, dell’Organizzazione Volontari di Protezione Civile, e dell’837 ODV Gruppo Operativo Emergenza.

Le squadre impegnate monitoreranno attentamente le aree a rischio per intervenire tempestivamente in caso di criticità, in particolare contro i rovesci di forte intensità, l’attività elettrica frequente e le forti raffiche di vento.

Cancellati anche alcuni treni

L’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha comunicato significative variazioni nella programmazione ferroviaria a causa dell’allerta meteo rossa nella Sicilia orientale e arancione nella Sicilia occidentale. La Protezione Civile, insieme ai sindaci di diversi comuni, ha emesso ordinanze di sicurezza per la popolazione. Di conseguenza, alcune linee ferroviarie saranno chiuse o ridotte per prevenzione. In particolare:

Le linee Catania-Caltagirone e Palermo-Caltanissetta Xirbi-Dittaino resteranno chiuse.

Nel Trapanese, i primi treni della giornata sono stati cancellati per consentire una perlustrazione della linea e garantire la sicurezza.

Lungo la tratta Messina-Catania, diverse corse saranno cancellate, specialmente nei segmenti Catania-Taormina/Alcantara/Giarre e nei collegamenti Messina-Giampilieri.

L’assessore Alessandro Aricò ha invitato i cittadini alla massima cautela e a evitare spostamenti non necessari, specialmente per chi si muove per ragioni di studio o lavoro.

