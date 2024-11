Brusco calo delle temperature anche in Sicilia: l’inverno è arrivato

La settimana che si prospetta sarà dominata da un vero e proprio cambio di scenario meteorologico per l’Italia, con l’arrivo di un vortice di aria artica che porterà freddo, piogge e neve a quote relativamente basse. Anche in Sicilia è previsto un brusco calo delle temperature

Lunedì – Mercoledì

Centro-Sud: marcata instabilità, soprattutto sui settori tirrenici, sull’Appennino e in Sardegna, dove si prevedono piogge diffuse e possibili rovesci.

Temperature: in calo generale, soprattutto nelle ore serali e notturne. Le prime nevicate potrebbero verificarsi sull’Appennino a quote medio-basse.

Giovedì – Venerdì

Seconda perturbazione: una nuova ondata di maltempo attraverserà il Paese, con un carico di aria ancora più fredda proveniente dal Nord Europa.

Giovedì: maltempo inizialmente al Nord, con precipitazioni che interesseranno anche le regioni tirreniche e il medio Adriatico.

Venerdì: spostamento del fronte perturbato verso il Sud. Le temperature caleranno meno drasticamente rispetto al Nord, ma i forti venti accentueranno la sensazione di freddo. Rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Nevicate

Le nevicate saranno protagoniste a quote medio-basse, in particolare sugli Appennini centrali e settentrionali. Verso la fine della settimana, la quota neve potrebbe scendere ulteriormente.

Attenzione ai venti forti soprattutto tra giovedì e venerdì, con possibili disagi nei collegamenti marittimi e il rischio di mareggiate. Chi deve viaggiare lungo le zone appenniniche o in aree collinari è bene che si prepari a possibili condizioni invernali. Preparate abiti più pesanti e impermeabili per affrontare l’abbassamento delle temperature e le precipitazioni.

