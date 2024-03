Polizia Penitenziaria, la festa del 205° anniversario del Corpo: dal reparto di Agrigento tre premiati

Nell’istituto penitenziario di Palermo “Pagliarelli” si è tenuta l’annuale festa del Corpo di Polizia Penitenziaria. Presenti alla cerimonia le massime autorità militari, civili e religiose della regione Sicilia. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , del Ministro della Giustizia Maria Carla Cartabia, del capo DAP Carlo Renoldi e del Provveditore Regionale dell’Amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino si è proceduto alla consegna della onorificenze a quel personale che si è distinto per lodevoli interventi durante e fuori servizio. Del reparto di Polizia penitenziaria di Agrigento sono stati premiati l’Ispettore Capo Salvatore Gallo Cassarino ( encomio solenne a firma del capo del DAP), gli agenti scelti Francesco Scibbetta e Angelo Iacono ( encomio semplice a firma del capo del DAP). Presente fra gli altri, il direttore pro tempore della casa Circondariale di Agrigento , Cesira Rinaldo, e il Comandante del reparto facenti funzioni dirigente aggiunto di polizia penitenziaria Giovanni Antoci. La festa regionale della polizia penitenziaria ritorna in presenza voluta fortemente dal provveditore dell’amministrazione regionale Cinzia Calandrino che è stata accolta anche da uno schieramento di personale formato dal personale dei reparti degli istituti per adulti e minorili, dei nuclei traduzioni e piantonamenti, del provveditorato Regionale, della scuola di formazione di Catania e dalle varie specializzazioni tra le quali, il servizio cinofili, aeroportuale, istruttori di tiro, motociclisti e del nucleo investigativo regionale provenienti da tutta la Sicilia.

