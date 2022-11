Polizia municipale di Ragusa salva una donna che si è gettata dal balcone

Per fortuna è finita bene. La polizia municipale di Ragusa ha salvato una donna che si è lanciata nel vuoto a Ibla.

Nei giorni scorsi, rientrando in caserma dopo Ibla Buskers, un gruppo di ragazzi ha attirato l’attenzione della pattuglia della Polizia Municipale di Ragusa, composta dall’ispettore principale Massimo Cirasa e dall’assistente capo Antonella Dell’Agli.



In evidente stato confusionale, una donna di mezza età minacciava infatti di lanciarsi dal suo balcone al primo piano posizionandosi a cavalcioni sulla ringhiera.

La pattuglia è prontamente intervenuta: mentre l’assistente capo Dell’Agli allertava Vigili del Fuoco e Ambulanza, l’ispettore principale Cirasa si è posizionato sotto al balcone, nel tentativo di dissuadere la donna dal commettere gesti inconsulti.



Un tentativo durato pochi minuti: presto la donna si è voltata di spalle e lanciata nel vuoto, rischiando di arrivare al suolo con la nuca e la schiena.

L’Ispettore Cirasa ha però fortunatamente avuto la prontezza di afferrarla al volo, attutendo il colpo al punto da non farle toccare terra.