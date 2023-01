Polizia locale di Modica e Scicli: esempio di solidarietà concreta e non parolaia.

La polizia locale di Modica ha confermato l’impegno preso con l’Avis alla fine del 2015 con la campagna “Con tutte le Forze diciamo sì al dono del sangue” in occasione de i festeggiamenti per il patrono San Sebastiano. Per il nono anno consecutivo, agenti e ausiliari, guidati dal comandante Rosario Cannizzaro, si sono presentati presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Maggiore per la donazione volontaria straordinaria di sangue. La squadra, che ha visto l’aggiunta di colleghi del Comando di Scicli, è stata accolta con piacere dal presidente dell’Avis, Franco Tona, dal dottore Carmelo Ricca e dallo staff. Il comandante ha dichiarato che la donazione di sangue è un gesto importante e sperano che sia un esempio per gli altri che potrebbero avere ancora qualche dubbio. Altri agenti doneranno sangue nei prossimi giorni poiché oggi non era possibile perché reduci da Covid e influenze varie. Il comandante ha ringraziato l’Avis, i colleghi di Scicli e il loro comandante, e ha ricordato che la donazione del sangue è volontaria e spontanea.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it