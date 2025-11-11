Polizia di Stato, presentato il Calendario 2026: volti, storie e umanità dietro la divisa

Nella cornice maestosa delle Terme di Diocleziano, uno dei complessi monumentali più straordinari e meglio conservati al mondo, la Polizia di Stato ha presentato oggi alle ore 16.00 il Calendario 2026, un appuntamento ormai tradizionale e molto atteso.

Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, insieme a numerose autorità e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo.

A condurre l’evento, la giornalista Laura Chimenti. Tra gli ospiti, la direttrice del Museo Archeologico delle Terme di Diocleziano Federica Rinaldi, il presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano, l’ambasciatore UNICEF Gabriele Corsi, e i volti noti Federico Palmaroli (Osho), Pierpaolo Spollon e Paola Minaccioni.

Un racconto di squadra e umanità

Gli scatti del nuovo calendario sono stati realizzati dai fotografi Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, fondatori del collettivo Ricordi Stampati. La loro visione fonde arte e racconto umano, dando vita a un’opera che si sviluppa su due piani narrativi: da una parte, le fotografie di gruppo; dall’altra, i ritratti in bianco e nero di singoli operatori di Polizia che, attraverso brevi testi, raccontano frammenti della propria vita.

Il tema centrale dell’edizione 2026 è proprio questo: l’umanità dietro la divisa. Un equilibrio tra la forza del gruppo e la sensibilità del singolo, tra il dovere e la vita personale, tra professionalità e passione.

Le storie dietro gli scatti

Ogni mese racconta un volto, una storia, una testimonianza.

C’è Concetta, ispettore all’aeroporto di Malpensa e mamma di Gabriele, che ogni giorno trova l’equilibrio tra famiglia e lavoro.

C’è Mauro, prossimo alla pensione, che da bambino sognava di diventare poliziotto e oggi può dirsi orgoglioso di aver realizzato quel sogno.

C’è Julia, atleta paralimpica delle Fiamme Oro, che grazie alla scherma ha riscoperto la forza del sorriso e della speranza.

E poi Medy, bengalese nato a Mantova, per il quale la divisa è simbolo di riscatto e amore per l’Italia, un modo per servire gli altri e costruire un futuro migliore.

Un calendario che fa del bene

Anche quest’anno, il calendario rinnova l’impegno solidale della Polizia di Stato: parte del ricavato sarà destinata a due importanti progetti benefici.

Il progetto UNICEF “Zambia” , dedicato alla difesa del diritto all’acqua, in particolare per i bambini.

, dedicato alla difesa del diritto all’acqua, in particolare per i bambini. Il Piano “Marco Valerio”, che sostiene i figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie gravi e croniche.

Dove acquistarlo

Il Calendario della Polizia di Stato 2026 sarà disponibile dal 17 novembre su Amazon, mentre ulteriori informazioni sono consultabili sul sito ufficiale poliziadistato.it.

L’evento è stato trasmesso anche in diretta sul canale YouTube ufficiale della Polizia di Stato, permettendo al pubblico di vivere l’atmosfera di un momento che, anno dopo anno, racconta il volto autentico e umano di chi lavora ogni giorno per la sicurezza del Paese.

© Riproduzione riservata