Politica in subbuglio a Pozzallo. Maggioranza in bilico e cambi in giunta?

A porsi il dubbio sull’esistenza o meno di una maggioranza sono il presidente del Consiglio comunale, Quintilia Celestri, ed il suo vice Giuseppe Giampietro. Sullo sfondo un ricambio di posti in giunta che non arriva. Sotto la lente di ingrandimento il sindaco Roberto Ammatuna che sarebbe stato lasciato solo, a dire delle due massime cariche consiliari. “La realtà ci presenta il quadro di un sindaco a cui sono rimasti pochi fedeli, il suo vice pensa già alla prossima campagna elettorale speranzoso di coronare al terzo tentativo il suo sogno piu grande; la squadra assessoriale spaccata con gli assessori che chiedono la testa di una loro collega, Stella Morana, salvo poi ritrattare nel corso dell’ultima seduta del consiglio. Una maggioranza che non è più tale da tempo – affermano in una nota il presidente ed il suo vice in consiglio comunale – lontanissimi i tempi in cui erano in tredici a stare seduti dalla parte di Roberto Ammatuna. Oggi pochissimi i fedeli rimasti vicini al sindaco per difendere quello che spesso è indifendibile”.



Quintilia Celestri e Giuseppe Giampietro si dicono essere stati “il bersaglio verso cui scagliare tutta la frustrazione di un immobilismo politico che è sotto gli occhi di tutti”.



Da mesi si parla di ricambi in giunta, di nuovi assessori ma ad oggi il nulla. Il duo Celestre-Giampietro non si risparmia: “la vertenza IACP ci ha visti prendere dall’inizio una posizione ben netta e delineata che però andava a cozzare contro l’azione amministrativa di Ammatuna &co. Apriti cielo! Sono arrivati i peggiori insulti che travalicano anche il normale dibattito politico. Ed il caso dell’assessore Stella Morana? Bellissima e bravissima, può, anzi, deve restare al suo posto. Si dice che dovrebbe essere convocata una riunione di maggioranza (?) la prossima settimana per guardarsi in faccia. Vorremmo essere una mosca per poter assistere e soprattutto per vedere chi ancora si sente parte di un progetto politico che in pochissimo tempo si è disciolto al sole”.

Ed il sindaco Roberto Ammatuna, rieletto alla massima carica amministrativa nel giugno del 2022?

“Il Consiglio comunale è diventato un coacervo di gruppi e sottogruppi – afferma – me ne sto accorgendo e me ne dispiace. Sto cercando di lavorare per il bene della città ma trovo davanti una strada tutta in salita. I problemi di Pozzallo sono tanti, dalla mattina alla sera sono presente per risolverli. Mi viene difficile non lo nego. E cosa assisto? Troppe divisioni. Peccato, potremmo lavorare nella piena serenità lasciando il gioco dei gruppi che ricordano le ‘correnti’ di un tempo e che non portano a nulla. Speriamo che si possa ritrovare la serenità e proseguire nel governo della città con l’impegno che abbiamo assunto davanti ai nostri elettori”.

