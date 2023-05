Pnrr, ora sappiamo: nel ragusano vale 275 milioni di euro

Dopo cifre fornite a spizzichi e bocconi, finalmente conosciamo l’impatto complessivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza in provincia di Ragusa: 651 progetti per 275 milioni di euro (257,4 mln di fondi Pnrr e 17,6 in co-finanziamento).

Le fonti

Lo rivela la piattaforma openpolis attingendo alle fonti dei 3 dataset pubblicati lo scorso aprile sul portale It alia domani , relativi a tutti gli interventi approvati fino al 1 marzo 2023. Le informazioni riguardano la natura degli interventi, la loro localizzazione fino a livello comunale, gli importi assegnati e i soggetti attuatori. “È la prima volta dall’avvio del piano che il governo rende disponibili tali dati”, scrive openpolis.

Cos’è previsto

E’ la somma che fa il totale, parafrasando una celebre frase di Totò. Tuttavia il numero di interventi con i soldi europei appare forse troppo frammentario, ricordando anche che una parte dei milioni sarà da restituire con gli interessi. Si va infatti dai 7 milioni per riqualificare il foro Boario di contrada Nunziata a Ragusa – il singolo progetto più oneroso nel totale dei 651 – ai 1.400 euro destinati all’acquisto di pc per una delle scuole del territorio.

Ragusa

A Ragusa va la fetta più importante, con 175 progetti per 73,3 milioni. Spiccano il miglioramento del Parco degli Iblei con particolare attenzione alla vallata Santa Domenica (6,5 mln), i lavori di recupero di Villa Moltisanti (6,5 mln), la digitalizzazione e l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale dell’ospedale Dea di 1° livello (4,9 mln), il completamento del restauro del parco del castello di Donnafugata (2 mln).

Vittoria

Vittoria ha la seconda dotazione finanziaria: 47,1 mln distribuiti in 102 progetti. Fra questi citiamo il restauro e la messa in sicurezza della chiesa di Santa Maria Maddalena e relativo convento (2,3 mln), gli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della piscina “Nannino Terranova” (1,5 mln), la ristrutturazione del poliambulatorio (1,2 mln), la bonifica e il consolidamento del fronte roccioso limitrofo al cimitero 997 mila euro), l’inerbamento del campi di calcio Emaia (750mila €).

Modica

A Modica destinati 43,5 milioni di euro per 116 progetti. Torneranno gli interventi di ristrutturazione nel palazzo Campailla di via Albanese (4,5mln), mentre l’ex Scuola Media Giovanni XXIII sarà ampliata e destinata a Casa di Comunità per un importo di 4,1mln. Ristrutturazione in vista anche il palazzo degli Studi (3,3mln).

Comiso

A Comiso previsti 54 interventi per 28,7 milioni di euro, come i lavori di sostituzione edilizia nel plesso centrale della scuola “Pirandello” (7,5mln), i lavori per la rifunzionalizzazione del PalaRoma e dell’area di pertinenza (3,5mln), l’adeguamento antisimico dell’istituto scolastico “Carducci” (2,5mln), la ristrutturazione del presidio ospedaliero “Regina Margherita” (2,3mln), interventi di rigenerazione urbana nel centro storico (1,5mln).

Altri interventi

Scorrendo l’ampia lista, da segnalare l’ampliamento e la nuova costruzione del poliambulatorio di Monterosso Almo (2,3mln), due interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a Pozzallo (900 mila euro ciascuno). Sempre a Pozzallo si svolgeranno lavori per la rigenerazione urbana del lungomare Raganzino (1mln). Sul fronte delle società private, 1 milione assegnato a Moak nell’ambito dei finanziamenti per l’internazionalizzazione delle imprese e transizione digitale e 650mila euro alla Mmr per l’efficientamento della multisala cinematografica sulla Ragusa mare.

Riepilogo dei fondi e numero dei progetti Pnrr nei 12 comuni iblei

Ragusa 73,3mln 175

Vittoria 47,1mln 102

Modica 43,5mln 116

Comiso 28,7mln 54

Pozzallo 16,4mln 32

Scicli 14,5mln 40

Ispica 14,5mln 50

Acate 9mln 30

Santa Croce Camerina 7,9mln 25

Chiaramonte Gulfi 6mln 40

Monterosso Almo 5,5mln 16

Giarratana 3,8mln 18