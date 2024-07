Plaja Grande e le feste abusive: il giorno dopo, la spiaggia piena di rifiuti

Feste abusive, veri e propri “rave” nella spiaggia di Plaja Grande, sul litorale sciclitano. E’ accaduto ieri sera ma, ci assicurano i residenti, succede spessissimo in estate. I residenti sono praticamente costretti a barricarsi in casa per cercare di dormire e non subire gli schiamazzi notturni e la musica.

La pulizia della spiaggia spetta ai residenti

Il giorno dopo, la pulizia spetta ai residenti stessi che si sono costituiti da tempo nell’associazione Plaja Grande. Una persona viene incaricata di ripulire le spiagge grazie a un piccolo contributo spese fornito dall’associazione stessa. Sull’arenile, c’è di tutto: bottiglie, lattine, bacinelle per portare il ghiaccio e perfino i falò ancora fumanti. E se si provano a chiamare le forze dell’ordine la risposta è sempre la stessa: non abbiamo pattuglie.

Tutto questo, in barba alle ordinanze che ogni anno, puntualmente, vengono emesse dai Comuni. Ma se nessuno si assicura di farle rispettare, il risultato è sotto gli occhi di tutti.

