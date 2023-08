Più voli da aeroporto Comiso: una protesta dal basso il 6 settembre

Una protesta per chiedere più voli per l’aeroporto di Comiso. Una protesta che stavolta non parte da gruppi organizzati o dai partiti, ma da un singolo cittadino.

Paolo Crocifisso, vittoriese, tassista, da anni assiste alle vicende legate all’aeroporto di Comiso. E dopo 10 anni dalla sua inaugurazione continua ad attendere che esso venga rilanciato nella maniera dovuta.

Qualche giorno fa ha annunciato una manifestazione solitaria. Avrebbe occupato una delle panchine in pietra che si trovano nei pressi dell’ingresso dell’aerostazione, promettendo di rimanere lì, senza più spostarsi, finché non fossero arrivati impegni concreti per l’aeroporto di Comiso.

La manifestazione il prossimo 6 settembre

Ora la manifestazione, già annunciata per il prossimo 6 settembre, ha assunto una veste un po’ diversa. Si svolgerà al mattino, dalle 9,30 alle 13. Le motivazioni e gli obiettivi rimangono invariati. Paolo Crocifisso affida ai social il suo appello e le motivazioni della sua “protesta contro il sottodimensionamento dell’aeroporto di Comiso, la mancanza di investimenti e di prospettive politiche di crescita”.