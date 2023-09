Piscina comunale di Ragusa: finalmente si torna a nuotare

La piscina comunale di Ragusa ‘Eva Paglia’riapre. Una apertura a lungo attesa e sollecitata dalle società sportive che per altrettanto lungo tempo hanno dovuto migrare in altri impianti, con grande sacrificio per atleti e famiglie. Conclusi i lavori, dunque, che hanno riguardato la sostituzione degli infissi, il cosiddetto re-lamping, cioè la sostituzione dei corpi illuminanti – quelli attuali sono meno ‘energivori’ – sono state coibentate le pareti con un cappotto isolante, è stato sostituito l’impianto di trattamento dell’aria nel sistema di deumidificazione, installato il fotovoltaico a servizio della piscina. Oltre a queste opere, per un crollo di una parte del controsoffitto, avvenuto a ridosso dell’avvio dei lavori in questione, si è provveduto alla rimozione del controsoffitto e al cosiddetto “sanamento” dell’ intradosso del solaio. Non è finita qui.

UN NUOVO INTERVENTO PER LA COIBENTAZIONE

“E’in programma un altro intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del comune di Ragusa, Gianni Giuffrida – che però, non interferirà con le attività in piscina. Verrà effettuato una ulteriore coibentazione del soffitto della piscina con un ulteriore finanziamento da 170.000 euro”. Nel complesso i lavori alla piscina comunale di Ragusa sono costati circa 1,7 milioni di euro (in questa cifra però sono compresi anche alcuni interventi effettuati al Palaminardi, il finanziamento era unico).

Se da un lato, il primo cittadino commenta via social che “entrando in piscina dopo i lavori di efficientamento energetico, la prima sensazione avvertita un po’ da tutti i presenti è di percepire proprio una temperatura diversa” e dopo avere elencato gli interventi effettuati, ricorda che fino a sabato 23 la piscina sarà fruibile gratuitamente per il nuoto libero (ma è necessario prenotarsi), il consigliere comunale capogruppo del Pd, Peppe Calabrese passa all’attacco. Calabrese lamenta il fatto che la minoranza consiliare non sia stata invitata alla inaugurazione e che, inquadrando l’accesso laterale della piscina, ci sia sporcizia e incuria nel parcheggio che costeggia la struttura.