Pioggia di finanziamenti per il “Cataudella” di Scicli

Futura, la scuola per l’Italia di domani. Da questo asse l’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” ha ricevuto finanziamenti per oltre 600 milioni di euro. Sono finanziamenti per progetti che il dirigente scolastico Enzo Giannone ha presentato nei tempi utili nell’ambito del PNRR. Risorse importanti che permetteranno di migliorare i servizi scolastici in favore degli studenti dei cinque indirizzi di studio di cui è dotato l’istituto scolastico. Con la destinazione del finanziamento la scuola è stata autorizzata allo svolgimento delle attività.

Il finanziamento più consistente per il progetto “Una scuola per tutti” per 268mila euro

Si tratta di un intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado ed alla lotta della dispersione scolastica. L’Unione europea ha ritenuto importante investire in questa finalità che rappresenta oggi quanto mai fondamentale per i giovani del futuro. “L’obiettivo è quello di realizzare nella scuola azioni consistenti nella progettazione e nella realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento; orientamento anche per le famiglie degli studenti con percorsi formativi e laboratoriali e l’organizzazione di team per la prevensione della dispersione scolastica rivolti a studentesse ed a studenti a rischio di abbandono scolastico – spiega il Preside Enzo Giannone – gli altri progetti riguardano la formazione dei ragazzi su nuove tecnologie aldilà degli schemi tradizionali permettendogli sperimentazioni sui modi di comunicare con l’obiettivo di migliorare e sollecitare l’interesse negli studi curriculari ed extracurriculari”.