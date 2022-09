Pigiama Run Lilt: a Ragusa, si corre in pigiama per essere solidali coi bambini malati di tumore

Si terrò venerdì 30 settembre alle ore 18.30 la Pigiama Run di Ragusa, organizzata dalla Lilt. Si parte, infatti, dalla sede della Lilt di Ragusa, in via Ottaviano, lungo la cosiddetta Circovallazione di Ragusa Ibla.

Iscriversi è semplice su https://bit.ly/pigiamarun-22 , esserci è importante”.

“Correre in pigiama per essere vicini e solidali ai bambini malati di tumore. Non serve aggiungere altre parole per spiegare questa iniziativa della Lilt, tanto splendida quanto singolare”, ha dichiarato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.