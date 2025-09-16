Pigiama Run 2025: Ragusa corre in pigiama per i bambini malati di tumore

Ragusa si prepara ad accogliere la Pigiama Run 2025, l’unica corsa e camminata solidale in pigiama per sostenere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. L’appuntamento è per venerdì 26 settembre 2025, con partenza dalla sede LILT Ragusa in via G. Ottaviano a Ibla, insieme ad altre 40 città italiane che aderiscono all’iniziativa.

Giunta alla quarta edizione locale, la Pigiama Run coniuga sport, solidarietà e sensibilizzazione: partecipare significa non solo correre o camminare insieme, ma anche compiere un gesto concreto a favore di chi ogni giorno affronta la malattia nei reparti oncologici pediatrici.

“Con il ricavato delle iscrizioni sosterremo i bambini e le loro famiglie nell’affrontare i disagi creati da una diagnosi di tumore” – ha dichiarato il dottor Giovanni Garozzo, referente LILT Ragusa.

Un percorso suggestivo nel cuore di Ibla

Dopo l’iscrizione (dalle ore 18.00), la partenza è prevista alle 19.00 dalla sede LILT. Il percorso toccherà la circonvallazione con vista sulla valle dell’Irminio, entrerà a Ibla lungo via XXV Aprile fino a raggiungere il Duomo di San Giorgio, per poi fare ritorno al punto di partenza. Ad attendere i partecipanti, un rinfresco finale e tanta convivialità.

Ogni iscritto riceverà il pacco gara ufficiale, con la sacca brandizzata e i gadget messi a disposizione dagli sponsor.

Una corsa simbolica, un gesto concreto

Settembre è il mese mondiale dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, rappresentato dal Gold Ribbon (fiocco dorato). Correre in pigiama non è un semplice gioco: è un modo per stare accanto simbolicamente ai bambini malati di tumore, costretti a trascorrere lunghi periodi in pigiama nei reparti ospedalieri.

Nel 2024 la manifestazione ha coinvolto oltre 25.000 partecipanti in 41 città, raccogliendo più di 356.000 euro destinati a progetti di accoglienza, assistenza e supporto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie seguiti dalla rete LILT.

LILT Ragusa invita la città

Anche a Ragusa la Pigiama Run 2025 è un’occasione per unire sport e impegno civile. Un evento che parla di comunità, prevenzione e solidarietà. LILT Ragusa invita tutti i cittadini a partecipare: basta un pigiama e la voglia di esserci per trasformare una corsa o una passeggiata in un grande gesto d’amore e speranza.

