Pigiama Run 2023: anche a Ragusa si correrà in pigiama per solidarietà

Settembre si avvicina, e con esso arriva uno degli eventi che toccherà anche Ragusa, così come altre 22 città italiane: la Pigiama Run. Questa speciale corsa, organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), rappresenta un’occasione unica per unirsi a una nobile causa e sostenere i bambini pazienti oncologici e le loro famiglie. L’obiettivo è quello di mostrare vicinanza e affetto a chi è costretto a lunghe degenze ospedaliere, tutto rigorosamente in pigiama.

Venerdì 15 settembre, proprio all’ora del tramonto (attorno alle 18.30), 23 piazze di altrettante città in tutta Italia, inclusa Ragusa, si riempiranno di persone per la Pigiama Run. Questo emozionante evento coinvolge città come Bari, Milano, Roma, Genova e molte altre, offrendo un’occasione speciale per vivere un tramonto di fine estate in compagnia, trascorrendo momenti di gioia e solidarietà.

La Pigiama Run è aperta a tutte le età e rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere la comunità locale. Questa iniziativa unisce lo sport e il movimento alla condivisione e al sostegno, dimostrando che la solidarietà può essere vissuta in modo attivo e coinvolgente. Ogni partecipante avrà l’opportunità di camminare o correre lungo un percorso prestabilito nel proprio villaggio o punto di ritrovo.

L’iniziativa nasce nel mese del Gold Ribbon, un periodo dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. La Pigiama Run, nata a Milano nel 2019, si è rapidamente diffusa in tutta Italia grazie all’adesione di numerose LILT locali. La raccolta fondi generata dalle iscrizioni dei partecipanti ha contribuito a sostenere importanti progetti destinati ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, amici di LILT e fedelissimi all’iniziativa, sono i testimonial della Pigiama Run 2023. Il loro entusiasmo e impegno nel sostenere questa causa sono un incentivo per coinvolgere sempre più persone e ampliare la partecipazione.

La fantasia e l’originalità sono benvenute durante l’evento, e gli organizzatori incoraggiano i partecipanti a indossare outfit divertenti e spiritosi. La Pigiama Run è un momento di festa e condivisione, dove la solidarietà si esprime attraverso un gesto concreto e tangibile.

Gli iscritti alla corsa riceveranno un pettorale in versione digitale e, al termine dell’evento, un attestato di partecipazione. Inoltre, sarà disponibile un pacco gara omaggio che includerà la sacca ufficiale della manifestazione, il pettorale stampato e gli omaggi degli sponsor tecnici. I partecipanti potranno ritirare il pacco gara nei village dedicati o riceverlo a domicilio con un piccolo costo aggiuntivo.

La Pigiama Run 2023 non sarebbe possibile senza il sostegno dei suoi partner e sponsor. Esselunga, Cofidis, Dual, Doc ed Euronics sono alcuni dei main partner dell’evento, mentre Daygum, Farmoderm, Lego e Mailboxes Etc. contribuiscono al pacco gara con i loro omaggi. Discovery, La7 e Sky sono i Media Partner dell’iniziativa, diffondendo il messaggio e coinvolgendo un pubblico ancora più vasto.

Per chi volesse partecipare o avere maggiori informazioni sulla Pigiama Run 2023 a Ragusa o in altre città italiane, è possibile visitare il sito ufficiale pigiamarun.it, dove troveranno tutti i dettagli riguardanti l’iscrizione e la partecipazione.