Piero Angela fu anche un pianista. Video inedito per l’apertura del festival “A Tutto Volume”. Ecco il programma dettagliato

Con un video inedito in cui Piero Angela suona il pianoforte, si aprirà giovedì prossimo 15 giugno alle ore 20 in riva al mare la 14esima edizione di “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa”, il festival letterario diretto da Alessandro Di Salvo e promosso dalla Fondazione degli Archi. Una serata speciale, in piazza Torre a Marina di Ragusa, ideata e condotta da Massimo Polidoro che con Angela e altri ha fondato il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale e che ha tenuto una rubrica fissa nell’ultima edizione di SuperQuark.

L’OMAGGIO A PIERO ANGELA: ECCO CHI CI SARA’

L’appuntamento “Piero Angela: 70 anni al servizio della conoscenza”, produzione originale del festival, vedrà la partecipazione di Barbara Gallavotti, Amedeo Balbi, Bruno Bozzetto, Antonio Pascale che racconteranno come Angela abbia influenzato le loro carriere e le proprie scelte di vita. Ci sarà anche l’autore storico del programma tv, Lorenzo Pinna, ed ancora altri ospiti e perfino una sorpresa grazie ai musicisti La Perna, Vasile e Pollicita del “Quark Jazz Trio” che intoneranno in chiave jazz la famosa sigla di Quark, l’Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, e altri brani jazz cari al noto divulgatore italiano.Con questo appuntamento speciale, a cui farà seguito l’intervento de “I sonnambuli”, il festival “A Tutto Volume” ritorna ad animare il tradizionale fine settimana di metà giugno dedicato alla lettura, con scrittori, saggisti, giornalisti, esperti e soprattutto un pubblico, anche giovane, appassionato di libri, spettacoli, reading, dibattiti e lezioni.

LA NOVITA’ DI QUEST’ANNO: LA PRIMA LEZIONE DI…



Una manifestazione molto amata dal territorio e oramai riconosciuta a livello nazionale per la partecipazione straordinaria di autori e lettori che si incontrano nelle piazze principali di Ragusa Superiore e Ragusa Ibla, e da qualche anno anche Marina di Ragusa, con sempre tante novità e sorprese. Una di queste è “La prima lezione di…”, una specifica sezione del festival dove esperti di diverse materie entreranno nel vivo dell’economia, dell’astronomia, della poesia, dell’agricoltura, della genetica e di altre discipline, con argomenti raccontati in maniera coinvolgente e accessibile all’intero pubblico. Per tre giornate intere i palcoscenici del festival avranno la forma di libri giganti, in completa armonia con la manifestazione, per accogliere tutti e trattare tantissimi argomenti, tante storie.

I TEMI TRATTATI E GLI AUTORI





Storie di attiviste politiche, letteratura e traduttori, riflessioni sulla Costituzione, il cambiamento climatico, cinema e donne di mafia, malattie e diari di vita. Moltissimi e vari, i temi di discussione, così come gli ospiti. Dopo la serata iniziale di giovedì, ci si sposta venerdì 16 giugno a Ragusa Superiore dove ci saranno Cristina Dell’Acqua, Massimo Polidoro, Matilde Andolfo, Roberto Volpi, Nicola Gardini, Renata Bracale, Agnese Pini, Antonio Spadaro, Matteo Pucciarelli, Amedeo Balbi, Matteo B. Bianchi, Guido Conti, Gaia Tortora, Stefano Veneruso, Fabio Stassi. Tantissimi gli ospiti anche sabato 17 giugno, sempre a Ragusa Superiore, con Sergio Valzania, Annalena Benini, Carlo Vecce, Paola Mastrocola, Roberto Defez, Amedeo Balbi, Remo Bassetti, Giulia Cacciatore, Lucia Galasso, Giovanna Pancheri, Giuseppe Sarcina, Mario Calabresi, Nello Cristianini, Alice Basso, Giusi Battaglia, Elena Di Cioccio, Ersilia Vaudo Scarpetta, Fausto Brizzi, Francesco Piccolo. Infine domenica 18 giugno il festival, come da tradizione, si sposta a Ragusa Ibla con ospiti Alessandra Pellegrini, Tommaso Nannicini, Francesco Rutelli, Gherardo Colombo, Luca Ricolfi, Lorenzo Cremonesi, Stefania De Pascale, Marcello Fois, Massimo Franco, Claudio Cuccia, Lucio Luca.

Come ospite straniero l’attesa, sempre per domenica sera, è per lo scrittore spagnolo Javer Castillo, nuova star mondiale del thriller con oltre un milione di libri venduti. A chiudere il festival, nella barocca piazza Duomo a Ibla, sarà lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, all’interno di un panel sullo scontro generazionale, insieme alla figlia Giorgia.Ormai consolidata la sezione ragazzi, con apposite sezioni e laboratori dedicati, quest’anno con la partecipazione di Nicola Gardini, Francesco Muzzopappa, Elisa Palazzi, Federico Taddia, Mario Calabresi e Fabrizio Bigio direttamente da Viva Rai Due.

GLI EVENTI SPECIALI

Tra gli eventi speciali anche la presentazione del libro “Bitume”, ispirato alla storia dei “picialuori” che scavano nelle miniere e “I luoghi delle disuguaglianze” anteprima “Scuola dei beni comuni”.

Il direttore artistico Alessandro Di Salvo sarà affiancato dai guest director Antonio Pascale, Federico Taddia, Paolo Verri, Massimo Polidoro.

LE DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE ARTISTICO ALESSANDRO DI SALVO E DEL SINDACO PEPPE CASSì

“Sono orgoglioso ed entusiasta di lanciare la XIV edizione di A Tutto Volume – dichiara Alessandro Di Salvo – perché a guardare indietro il festival ha una sua storia, di strada ne abbiamo fatta tanta, ma non perdiamo mai la voglia di rinnovare, di perfezionare e di pensare a tutto quello che possiamo fare di nuovo o di diverso per aumentare la qualità e l’originalità del programma senza dimenticare le esigenze del nostro pubblico. Organizzare ed essere presenti in un festival ogni giorno – aggiunge Di Salvo – significa consolidare rapporti, conoscere nuovi protagonisti, affacciarsi continuamente a mondi nuovi. Il nostro obiettivo principale è favorire la diffusione della lettura in una Regione ancora molto indietro rispetto alla media nazionale come numero di libri letti ogni anno, ma ci piace pensare e vivere questo festival con l’idea di promuovere e valorizzare il territorio, far conoscere le nostre eccellenze, incrementare un turismo di qualità”.



Il festival è stato selezionato tra i 30 più rappresentativi d’Italia al Salone del Libro di Torino. “A Tutto Volume – dichiara il sindaco Peppe Cassì – ha dimostrato e dimostra, anno dopo anno, di essere una manifestazione di primissimo livello. Grazie all’impegno di chi la organizza e promuove, di chi la sostiene, di una comunità intera che partecipa e accoglie, autori ed editori fanno quasi a gara per ritrovarsi davanti a un pubblico “affamato” di libri e di cultura come il nostro. Nella realtà di oggi, fatta di slogan e di strepiti, “A Tutto Volume” ci restituisce il diritto alla complessità, al confronto, al saper discernere”.

ECCO COME SCARICARE IL PROGRAMMA

Molte le case editrici che hanno aderito all’invito: Marsilio, Rizzoli, Mondadori, Chiarelettere, Idelson-Gnocchi, Laterza, Solferino, Harper Collins, Giunti, Bompiani, Sellerio, il Mulino, Einaudi, Longanesi, Cairo, Vallardi, Nutrimenti, Editrice Nord, Garzanti, Zolfo, Salani, Morellini, De Agostini. Già disponibile online su www.atuttovolume.com il programma dettagliato dell’intera manifestazione che vede anche la sezione “Extravolume” con numerosi incontri prossimi direttamente da associazioni e librerie della città. Come sempre l’ingresso al festival è gratuito ma è possibile acquistare online un libro selezionato dallo staff di ATV per poter ottenere anche un posto riservato. Infine chi acquista nelle librerie convenzionate il libro del proprio autore preferito tra quelli presenti in questa edizione avrà diritto automaticamente ad un posto riservato. Il festival gode del patrocinio del Comune di Ragusa, della Regione Siciliana, dell’Ars, del Libero Consorzio Comuni iblei, del Centro per il libro e la letteratura, dell’Asp, della Camera di Commercio del Sud Est, della Banca Agricola Popolare di Ragusa e del supporto di numerosi e importanti sponsor e supporter. A testimonianza della crescita del festival a livello nazionale anche le importanti media partnership tra cui Rai Cultura, Tgr Rai, Radio Rai 3, Libreriamo. Anche Ragusaoggi.it sarà mediapartner della manifestazione.