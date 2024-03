Picchiata dal marito, salva per miracolo. I chirurghi le asportano la milza

E’stata picchiata dal marito con tale violenza da subire l’asportazione della milza. E’viva per miracolo. E’accaduto a Ragusa. Una lite esplosa sabato sera. L’avrebbe spinta terra, per poi prenderla a calci. La notte, difficile; lei dolorante va a dormire, prova a riposare. Poi al mattino, esce di casa, forse per dare testimonianza di una situazione di normalità che di normale non ha nulla. Al rientro esplode nuovamente la lite.

SALVA PER MIRACOLO

Un famigliare chiama il 112. Arriva anche il 118. Il personale sanitario controlla la donna che sta sempre peggio, la invita ad andare subito in ospedale, nonostante le sue resistenze, perché la situazione è drammatica. Ha una emorragia in corso. Arriva al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, la salvano per miracolo; viene operata di urgenza, i chirurghi le devono asportare la milza. Lui viene arrestato. Stamattina l’udienza di convalida. Lei, difesa dall’avvocata Simona Cultrera, stavolta presenta denuncia. Lui ammette in parte i maltrattamenti ma avrebbe fornito una versione diversa dei fatti. Il suo avvocato difensore chiede gli vengano applicati gli arresti domiciliari. Il giudice si è riservato.

© Riproduzione riservata