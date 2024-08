Piazza Mediterraneo “avvolta” dalle melodie del Modica Gospel Choir

Domenica sera, Piazza Mediterraneo a Marina di Modica è stata animata dalle potenti voci del Modica Gospel Choir, che ha regalato al pubblico un concerto emozionante e coinvolgente. Sotto la direzione del maestro Giorgio Rizza, il coro ha saputo incantare i presenti con una performance carica di energia e passione, facendo vibrare l’intera piazza con melodie che hanno toccato il cuore di tutti.

L’evento ha rappresentato un momento di grande gioia e condivisione, in cui la musica gospel, con la sua forza emotiva, è riuscita a unire le persone presenti in un’esperienza collettiva di emozioni positive. Tra i brani eseguiti, il coro ha presentato quattro inediti che fanno parte del nuovo repertorio per la stagione: “I saw the light”, “Here I am to worship”, “My life is in your hands” e “I feel your spirit”, quest’ultima particolarmente apprezzata dal pubblico, che si è alzato in piedi per ballare e cantare insieme al coro.

Oltre al coro, la serata ha visto la partecipazione speciale di Aurelio Pitino, direttore nazionale della Community Let’s Sing Gospel Connection, e le esibizioni di Chiara Provvidenza e Sciara, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile.

Il maestro Giorgio Rizza ha espresso grande soddisfazione per la serata, sottolineando come il concerto abbia contribuito a rendere speciale l’atmosfera di Marina di Modica. Ha inoltre ringraziato l’amministrazione comunale per aver reso possibile l’evento.

Il Modica Gospel Choir continua il suo tour estivo con un altro concerto in programma per martedì 20 agosto a Pozzallo, presso la Villa Comunale, alle 21.30.

