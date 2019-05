La pesante potatura degli alberi di viale Sicilia. Ecco perché sono stati tagliati - Ragusa Oggi

La pesante potatura degli alberi di viale Sicilia. Ecco perché sono stati tagliati

Sui cartelli del divieto di sosta c’era scritto che era necessario non parcheggiare le auto in quanto i tecnici dovevano procedere alla “potatura” degli alberi. Ma l’intervento, come dimostra questa foto, non è stato di semplice potatura ma di vera e propria decapitazione.

Alcuni degli alberi di viale Sicilia a Ragusa hanno avuto questo trattamento. Sembra che sia stato necessario per motivi di sicurezza in quanto le radici avevano danneggiato oltremodo sia i marciapiedi che il manto stradale.

Erano andate cosi’ in profondità da danneggiare anche il solaio del Teatro Duemila che in quella zona prosegue fino all’area dove ci sono gli alberi. E il proprietario del teatro aveva diffidato il Comune essendo l’ente che, decenni fa, aveva piantato questi alberi.

Inoltre la recente apertura del vicino supermercato ha esposto i passanti ad ulteriori pericoli in quanto le mattonelle danneggiate hanno creato degli avvallamenti e alcune persone sono cadute.

Il Comune, interpellati i tecnici, non ha potuto fare altro che disporre il drastico intervento consapevole del fatto che l’impianto delle radici non poteva essere estirpato per il tentativo di spostare gli alberi in altre zone. Tra l’altro i tecnici hanno spiegato che questi alberi, che sono dei pini, difficilmente riescono a continuare a vivere dopo essere stato estirpati dal luogo in cui sono cresciuti.

Intanto sul web impazzano le polemiche con commenti pro e contro l’intervento. Per il momento sono stati tagliati gli alberi più vicini al cinema 2000 ma non si esclude di intervenire su altri alberi che sono troppo inclinati e rischiano di cadere a terra.