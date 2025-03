Perseguitava l’ex compagno a tutte le ore del giorno: donna arrestata per stalking e lesioni

Una donna originaria del siracusano è stata arrestata a Modica con l’accusa di stalking e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagno. La donna, 50 anni, dovrà scontare una pena definitiva di 10 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Modica, che ha eseguito l’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, le condotte vessatorie e violente si sono protratte per due anni, tra il 2022 e il 2024, culminando in episodi di aggressione fisica che hanno costretto l’uomo a ricorrere a cure mediche. Oltre agli atti di violenza, la donna era solita pedinare la vittima e tempestarlo di messaggi a qualsiasi ora del giorno e della notte nel tentativo di riappacificarsi dopo le accese discussioni.

L’arrestata, già nota alle forze dell’ordine, vanta numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e resistenza a pubblico ufficiale, tutti commessi durante la sua permanenza in Lombardia.

Al termine della detenzione, la donna sarà sottoposta alla misura della libertà vigilata per un anno.

