Perseguitava e minacciava l’ex compagna con la complicità di un amico: due arresti a Ragusa

Un uomo di 44 anni di Ragusa, insieme a un amico ventenne di nazionalità polacca, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Ragusa per stalking, maltrattamenti, minacce e lesioni aggravate nei confronti della sua ex convivente. L’uomo, incapace di accettare la fine della relazione, ha perseguitato e minacciato la donna, aggredendola anche fisicamente con il supporto dell’amico. Questa situazione ha portato la vittima a vivere in uno stato di costante ansia, costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane.

La denuncia

Stanca delle violenze subite, la donna ha deciso di denunciare il suo ex compagno. Grazie alla sua tempestiva denuncia e al pronto intervento della Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile, entrambi gli uomini sono stati arrestati. Il giudice per le indagini preliminari di Ragusa ha disposto per loro gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. I due sono stati condotti nelle rispettive abitazioni per scontare la misura cautelare.

