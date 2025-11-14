Pericolo distacchi massi: a Scicli arrivano i sensori acustici nei costoni rocciosi

E’ il nuovo sistema per segnalare il pericolo di distacchi massi dai costoni rocciosi. In fase di installazione, assieme alla rete di contenimento ed alle verifiche fisiche sullo stato della roccia, sulla fiancata della collina di San Matteo che si affaccia sul quartiere Santa Maria La Nova. Un milione di euro la spesa prevista per mettere in sicurezza il costone roccioso che sovrasta l’antico quartiere destinato a spopolarsi se non si interviene con opere di messa in sicurezza. I lavori, con l’ausilio di rocciatori e di un elicottero che deposita nei luoghi di installazione i materiali necessari, sono in corso ed interesseranno con ulteriori interventi e con finanziamenti già in cassa le altre due fiancate collinari, quelle che si affacciano sul quartiere San Bartolomeo (anchei in questo caso un milione di euro di lavori) e quelle che deliminato la collina della Spana con affaccio sempre sul quartiere Santa Maria La Nova. L’altro intervento di messa in sicurezza delle colline sciclitane si sta concludendo in contrada Palazzola, nella parte che sovrasta il cimitero cittadino. “Stiamo intervenendo per migliorare la sicurezza nelle colline che sovrastano la città – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Enzo Giannone – sicurezza per le colline ma sicurezza soprattutto per gli abitanti. Erano interventi attesi da decenni e che oggi sono in fase di realizzazione”.

© Riproduzione riservata