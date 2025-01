Percorre un tratto della Palermo-Catania in retromarcia. Denunciato. Era anche senza patente

Un grave episodio di guida pericolosa è stato scongiurato grazie all’intervento della Polizia Stradale, sottosezione di Buonfornello, che ha bloccato un uomo intento a percorrere in retromarcia un tratto dell’autostrada Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Scillato, in direzione Catania.

L’episodio

La pattuglia della Polizia Stradale ha intercettato l’uomo alla guida di un veicolo che, procedendo in retromarcia per oltre un chilometro, zigzagava lungo la carreggiata, generando momenti di panico tra gli altri automobilisti. Nonostante l’intimazione dell’alt da parte degli agenti, il conducente ha ignorato il segnale, continuando la pericolosa manovra fino a essere raggiunto e bloccato.

Le violazioni rilevate

Dagli accertamenti, è emerso che l’uomo era già privo di patente di guida, revocata in precedenza, e risultava recidivo nel biennio per la stessa violazione. Inoltre, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare un eventuale stato di alterazione (drug test) e non ha rispettato l’intimazione dell’Alt Polizia, configurando il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. L’auto è stata sequestrata. L’uomo è stato segnalato per guida con patente revocata, con recidiva nel biennio, rifiuto di sottoporti agli accertamenti per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica e resistenza a pubblico ufficiale.

