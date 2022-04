Il bel tempo che ha accompagnato il 25 aprile, con un assaggio di primavera tanto desiderato e sperato, non durerà. Tra sabato 30 aprile e domenica 1 Maggio l’Italia sara’ influenzata da due diverse situazioni. Al Nord giungera’ aria piu’ fresca e instabile dalla Scandinavia che fara’ peggiorare il tempo sui settori alpini, prealpini e alte pianure con piogge.



Al Sud sara’ un vortice nordafricano (in queste ore ancora in pieno oceano Atlantico, ma che si muovera’ velocemente verso l’Algeria) a far peggiorare il tempo su Sicilia e Calabria dove proprio domenica 1 Maggio piovera’ a dirotto. Isola felice sara’ il Centro Italia dove il sole continuera’ a splendere indisturbato.



Al sud, il bel tempo fino a giovedì, quando cominceranno le prime nuvole. Poi, fine settimana da dimenticare, almeno da un punto di vista climatico.