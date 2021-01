Per chi sono i controlli? Foto di giovani catanesi in piazza Currò - Ragusa Oggi

Per chi sono i controlli? Foto di giovani catanesi in piazza Currò

Altro che zona rossa o arancione: le foto che state vedendo stanno facendo il giro del web e raccontano gli assembramenti nel centro storico di Catania di giovani in piazza Currò, nei pressi dell’ostello.

Non è la prima volta che foto postate sui social (di cui talvolta si è anche messa in discussione la veridicità) testimonino come frotte di persone, dal Lungomare alla via Etnea, vadano in giro creando pericolosi assembramenti.

Queste due immagini sono state postate su fb e risalgono alle 19,30 di ieri e ritraggono un’affollata piazza Currò, dove si trova l’Ostello della Gioventù, locale frequentato prevalentemente proprio da giovani.

Poco dopo, sono sopraggiunte due volanti della polizia.

Foto: La Sicilia