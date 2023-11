Peppe Servillo canta Lucio Dalla. A Ragusa

Affascinante e melodiosa è iniziata la nuova stagione del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Un cartellone ricco che per il secondo appuntamento in cartellone, venerdì 10 e sabato 11 novembre alle ore 20.30, con “L’anno che verrà” avrà protagonisti la voce di Peppe Servillo e le note dei musicisti argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite, uniti per creare una sinfonia indimenticabile e celebrare il talento immortale di Lucio Dalla. Artista poliedrico, Dalla è stato uno dei più influenti cantautori italiani e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica.

La sua produzione artistica variegata ha spaziato dalla canzone d’autore alle ballate pop, passando per il jazz e la sperimentazione, ed i suoi testi raffinati, poetici ed ironici, hanno raccontato magnifiche storie rappresentando la cultura popolare del nostro paese.

Ne “L’anno che verrà”, che è anche il titolo di una delle canzoni simbolo del cantautore bolognese, Peppe Servillo, cantante tra i più versatili del panorama musicale italiano, incontrerà Javier Girotto, noto per la sua abilità nel suonare il sassofono, e Natalio Mangalavite, virtuoso del pianoforte, e il risultato sarà una fusione unica di stili e cultura musicale.

L’affiatato trio ha riarrangiato alcuni dei brani più significativi di Dalla e interpreterà parole e melodie intramontabili, canzoni che hanno conquistato il cuore di molte generazioni. Servillo, Girotto e Mangalavite provengono da culture musicali differenti ma sono accomunati da una continua ricercatezza musicale, da grande estro e da una innata voglia di improvvisazione, e insieme ridaranno voce al grande Lucio Dalla e trasmetteranno tutta la sua immensa poetica.

“Lucio Dalla è stato un’icona della musica italiana – commentano le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro – e questo tributo è un omaggio appassionato al suo genio creativo. Siamo onorate di avere musicisti del calibro di Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite sul nostro palco, tre personalità artistiche straordinarie che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che farà rivivere le emozioni e la grandezza di Lucio Dalla”. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile chiamare al numero telefonico 334.2208186. Info su www.teatrodonnafugata.it.