Peppe Calabrese nel listino della Chinnici. Anche senza correre potrebbe diventare onorevole

C’è la scelta di cercare di ottenere un deputato in piu’ per piu’ o meno ciascuna provincia siciliana. Anche per la provincia di Ragusa. E’ questa la scelta che ha mosso la composizione del “listino del presidente”, cioè la lista che accompagna la candidatura alla presidenza della Regione di Caterina Chinnici per il Partito Democratico. E per l’area iblea è stato inserito Peppe Calabrese, il segretario cittadino del PD che qualche giorno fa aveva non gradito alcune scelte del livello provinciale e in contestazione con il coordinatore provinciale Giaquinta, aveva preferito declinare la candidatura (al terzo posto) per la lista Pd alla Camera dei Deputati.

Adesso invece Calabrese, da uomo di partito, si ritrova inserito nel listino e dunque anche senza dover correre, come faranno invece gli altri candidati all’Ars che dovranno cercarsi voto per voto, potrebbe diventare onorevole in caso di vittoria della Chinnici. Certamente non potrà stare alla finestra a guardarsi la partita perché anche lui è chiamato a spingere per fare in modo che la Chinnici possa diventare presidente. La spaccatura, incredibile, tra Pd e Movimento 5 Stelle complica le cose ma in politica mai dire mai.

Ecco tutti i nomi del listino della Chinnici mentre c’è attesa per oggi in quanto si devono presentare tutte le liste all’Ars. Si tratta di Roberta Bellia, Antonio Peppe Calabrese, Cleo Li Calzi, Nicola Grassi, Cettina Martorana e Cesare Mattaliano i componenti del listino della candidata alla presidenza della Regione siciliana, Caterina Chinnici. Bellia, 22 anni, è alla guida del consiglio comunale a Carini; Calabrese è il segretario del Pd di Ragusa; Nicola Grassi presidente dell’Anti – racket a Catania; Cleo Li Calzi docente alla Lumsa è innovation manager ed è stata anche assessore con la giunta Crocetta; Cettina Martorana, dottore commercialista è stata nella giunta palermitana guidata da Leoluca Orlando con la carica di assessore alle attività produttive; Cesare Mattaliano, già consigliere comunale a Palermo, entra in quota +Europa dopo l’accordo annunciato questa mattina da Fabrizio Ferrandelli.