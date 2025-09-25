Pedalino, screening gratuito per il tumore del colon retto il 28 settembre

L’ASP di Ragusa sarà presente domenica 28 settembre alla Sagra della Vendemmia di Pedalino, frazione di Comiso, con uno stand dedicato allo screening gratuito per la prevenzione dei tumori del colon retto. L’iniziativa si svolge grazie alla collaborazione con il Lions VIII Circoscrizione e i Club Iblei, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

Lo stand sarà attivo dalle 12:30 alle 22:00, e potrà aderire al programma la popolazione target: uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, senza patologie intestinali e che non abbiano già effettuato il test negli ultimi due anni.

Come funziona lo screening

Dopo una breve registrazione, i partecipanti riceveranno una provetta per il test del sangue occulto nelle feci, un esame semplice, rapido e non invasivo, da effettuare comodamente a casa. Il campione dovrà poi essere riconsegnato nei laboratori pubblici degli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria e Comiso, e successivamente inviato al laboratorio di Vittoria per l’analisi.

Il tumore del colon retto, se individuato precocemente, può essere curato in maniera molto più efficace. Per questo motivo, l’ASP di Ragusa invita tutti i cittadini della fascia d’età indicata a partecipare allo screening, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione.

La collaborazione con il Lions Club

Il supporto del Lions Club rientra nel protocollo d’intesa siglato tra il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato regionale della Salute e il Lions Club International. L’obiettivo è sostenere le attività del Piano della Prevenzione 2020-2025 e promuovere campagne di comunicazione mirate alla salute.

