Paura nella notte a Comiso incendio in condominio

Notte ad alta tensione a Comiso dove per cause in via di accertamento è scoppiato un ampio incendio all’intento di un Condomio situato alla periferia del paese, lungo la strada che conduce a Vittoria, nei pressi della concessionaria Amarù. Secondo una primissima ricostruzione l’incendio ha colpito i locali tecnici della struttura urbanistica ma per fortuna non ha interessato da vicino le famiglie presenti che avevano nel frattempo evacuato lo stabile. Sembra che le fiamme siano nate da un gruppo di sterpaglie vicine al Condomio e che si siano poi propagate nei locali tecnici creando danni di varia entità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato non poco per spegnere l’incendio. Stamani un sopralluogo per meglio verificare le condizioni strutturali dei locali interessati. Inizialmente si era diffusa la voce riguardante l’esplosione di una bombola. Ma per fortuna non è avvenuto. Foto di Gaetano Spadaro. Ricerca fotografica a cura di Franco Assenza

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it