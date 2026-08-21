Paura a Vittoria: esplode camion carico di bombole d’ossigeno. Ferito l’autista, a fuoco anche un’auto

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Momenti di forte paura questa mattina a Vittoria, dove un camion carico di bombole d’ossigeno medicale è esploso in via Firenze, nella zona del quartiere Forcone.

L’episodio si è verificato intorno alle 12.30, provocando allarme tra i residenti. Il forte boato ha spinto numerose persone a riversarsi in strada per capire cosa fosse accaduto e a dare immediatamente l’allarme. Le fiamme hanno coinvolto l’intero mezzo provocando lo scoppio delle bombole, danneggiando alcune serrande e incendiando un’auto. L’autista soccorso dal 118.

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con personale giunto da Ragusa, dal momento che la squadra del distaccamento di Vittoria era contemporaneamente impegnata in un altro intervento.

I pompieri hanno operato per domare l’incendio e soprattutto per mettere in sicurezza l’area, considerata la presenza delle bombole di ossigeno medicale e i rischi connessi all’incendio.

L’intervento ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e di avviare le verifiche necessarie sulle conseguenze provocate dal rogo e dall’esplosione.

L’autista affidato alle cure del 118

Durante l’emergenza è stato necessario anche l’intervento del 118. L’autista del furgone è stato affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e le necessarie valutazioni sulle sue condizioni.

Non sono al momento disponibili ulteriori elementi sul suo stato di salute.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri di Vittoria, impegnati negli eventuali ulteriori accertamenti di competenza e nella ricostruzione della dinamica dell’incendio.

Accertamenti sulle cause dell’incendio

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del furgone. L’ipotesi iniziale è quella di un rogo sviluppatosi nel vano motore per cause imprecisate, successivamente propagatosi all’intero veicolo.

Saranno gli accertamenti dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri a contribuire a stabilire con maggiore precisione l’origine dell’incendio e la dinamica che ha portato allo scoppio delle bombole.

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