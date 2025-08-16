L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Passeggiate barocche 2025: a Scicli, visita alla chiesa ed al convento del Carmine
16 Ago 2025 12:57
Tra i quattro appuntamenti, con ciceroni storici quali i professori Paolo Nifosì e Uccio Barone, quello di lunedì 18 agosto è il terzo evento inserito nel calendario di questa estate 2025. Appuntamento lunedì sera, alle 20, per la visita ad uno dei principali luoghi d’arte e di storia del Val di Noto sito nella piazza omonima a Scicli.
Il MACC, nuova attrazione nel cuore di Scicli
Quest’anno, dallo scorso mese di maggio, è un luogo di grande attrazione perchè stato insediato il MACC, il museo di arte contemporanea del Carmine. Il quarto ed ultimo appuntamento è in programma il 21 agosto, stessa ora alle 20, quando si andrà nella città della Contea per visitare la chiesa di San Giovanni Evangelista sita nel cuore storico di Modica Alta.
