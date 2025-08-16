Passeggiate barocche 2025: a Scicli, visita alla chiesa ed al convento del Carmine

Tra i quattro appuntamenti, con ciceroni storici quali i professori Paolo Nifosì e Uccio Barone, quello di lunedì 18 agosto è il terzo evento inserito nel calendario di questa estate 2025. Appuntamento lunedì sera, alle 20, per la visita ad uno dei principali luoghi d’arte e di storia del Val di Noto sito nella piazza omonima a Scicli.

Il MACC, nuova attrazione nel cuore di Scicli

Quest’anno, dallo scorso mese di maggio, è un luogo di grande attrazione perchè stato insediato il MACC, il museo di arte contemporanea del Carmine. Il quarto ed ultimo appuntamento è in programma il 21 agosto, stessa ora alle 20, quando si andrà nella città della Contea per visitare la chiesa di San Giovanni Evangelista sita nel cuore storico di Modica Alta.

