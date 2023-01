Passeggiata domenicale tra il cantiere. Lungomare cercasi

C’è tanta voglia di passeggiare soprattutto la domenica, approfittando delle buone condizioni meteo. A Marina di Ragusa i lavori di riqualificazione del lungomare, ripartiti da poco, proseguono ma si è ancora in pieno cantiere. Tempi che si stanno allungando ma che limitano la passeggiata domenicale attesa. E questa domenica c’è chi ha ben pensato di “guadagnare” qualche basola in più per passeggiarci sopra anche se è il cantiere del lungomare.

Qualcuno ha divelto parte delle reti protettive favorendo così il passaggio e di conseguenza la passeggiata domenicale. Il risultato? C’è chi, con famiglia al seguito, entra nel cantiere, passeggiata per come può, evitando massi e buche, per poi uscire fuori e proseguire nella parte di lungomare già riqualificata. E i rischi? Chi paga se qualcuno si fa male all’interno del cantiere? Se finora avevamo assistito ai pensionati che osservano l’avanzamento dei lavori da fuori, adesso, in questa domenica tutto sommato mite, la nuova moda è la passeggiata dentro al cantiere stesso.