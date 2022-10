Primo successo all’esordio in campionato per la Passalacqua Ragusa, che aveva bisogno di ritrovarsi dopo la brutta sconfitta in Supercoppa nei confronti della Virtus Bologna e che contro la neo promossa San Giovanni Valdarno ha trovato una prestazione di tutto carattere che le ha permesso di portare agevolmente a casa i primi due punti della stagione. Solo i primissimi minuti dell’incontro, infatti, sono rimasti all’insegna dell’equilibrio, poi Vitola e compagne hanno fatto valere il proprio maggiore tasso tecnico e la propria fisicità e per la Bruschi non c’è stato nulla da fare. A metà gara la Passalacqua conduceva per 50-25, punteggio che alla sirena finale è diventato 97-48 con coach Diamanti che negli ultimi minuti ha dato spazio alle più giovani.