Ultima gara dei Play-In Gold per la Virtus, che domenica alle 18 ospita Angri

La Virtus non può permettersi di essere influenzata dall’unica vittoria ottenuta da Angri nella seconda fase, soprattutto considerando che è avvenuta proprio nel match d’andata. Le residue possibilità di playoff per Angri dipendono dall’esito della partita di domenica sera al PalaPadua, dove si terrà il match valido per l’ottava giornata dei Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale.

La sfida sarà cruciale per determinare il posizionamento di Ragusa nella griglia playoff: una vittoria della Virtus significherebbe l’aggancio a una delle prime due posizioni, garantendo il fattore campo anche in una eventuale semifinale.

La società ha invitato il pubblico a vestire d’azzurro per sostenere la squadra e celebrare la loro cavalcata. All’indomani del match, ha parlato l’assistant coach di Recupido, Lia Valerio, che ha assicurato che la squadra si è preparata concentrandosi solo su se stessa, senza fare calcoli. L’obiettivo è giocarsi il primo posto senza pensare troppo ai playoff, concentrandosi sull’essere competitivi nella partita di domenica.

Ragusa arriva alla sfida dopo una vittoria contro Molfetta, una partita difficile ma soddisfacente. Valerio riconosce il passo in avanti fatto dalla squadra, che è riuscita a mantenere un’alta intensità per tutto il match, non solo a sprazzi. Tuttavia, contro Angri è tempo di concentrarsi sul futuro e mettere alle spalle la vittoria precedente.

La partita sarà diretta dai signori Tartamella di Trapani e Puglisi di Acicatena, e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di tre euro.

© Riproduzione riservata