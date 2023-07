Pasquale Porcaro al Ragusa Calcio

Pasquale Porcaro è un difensore nato a Reggio Calabria ma cresciuto in Sicilia. Nella stagione 2023-2024, Porcaro giocherà come centrale difensivo per il Ragusa Calcio nella Serie D. Classe 1988, Porcaro ha avuto una carriera di tutto rispetto, avendo giocato in diverse squadre tra cui il Potenza, il Gela, l’Avellino, l’Aversa Normanna, l’ACR Messina, la Sicula Leonzio, il Rende, il Licata, il Biancavilla, il Nardò e il Giarre.

Porcaro è felice di unirsi al Ragusa Calcio, poiché la società gode di una buona reputazione nell’ambiente della Serie D. Lui e i suoi compagni di squadra si confrontano spesso tra di loro e cercano opportunità che possano valorizzarli ulteriormente. Porcaro ringrazia il direttore generale Alfredo Finocchiaro e l’allenatore Giovanni Ignoffo per la fiducia che hanno riposto in lui e si impegna a ricambiare al cento per cento sul campo.