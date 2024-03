Pasqua comisana: domenica la giornata clou, ecco il programma

Oggi, Sabato Santo, è una giornata ricca di eventi nella città. Inizierà con i Madonnari in piazza, artisti del maestro Maurizio Cannizzo che si esibiranno sul sagrato della basilica dell’Annunziata dalle 11 del mattino. A mezzogiorno ci sarà la benedizione delle uova, simbolo di nuova vita, sempre sul sagrato della basilica.

Alle 19:30 si terrà la veglia pasquale nella notte santa, con la liturgia del fuoco, il canto dell’annuncio pasquale, la liturgia della Parola, la liturgia battesimale e il rinnovo delle promesse battesimali, seguite dalla liturgia eucaristica. Al termine della veglia, ci sarà una processione eucaristica per le vie della città, con un percorso che includerà diverse piazze e strade, con ritorno in basilica.

Dopo la processione, ci sarà la benedizione eucaristica e la discesa dei simulacri di Gesù risorto e di Maria Ss. Annunziata. Alle 21 si accenderà la scalinata della basilica, artisticamente illuminata in memoria di don Franco Forti. Alle 23 si terrà la millennaria notturna.

Domani, Domenica di Pasqua, la giornata inizierà alle 7:30 con il suono festoso delle campane della basilica e il saluto alla città con lo sparo di salve a cannone (“salve Regina”) per annunciare la gioia della Risurrezione. Alle 8:30 ci sarà la santa messa presieduta da don Francesco Vicino, seguita alle 9 dalla sfilata delle bande musicali per le vie della città.

Alle 10 si terrà la santa messa con l’uscita dei simulacri di Gesù risorto e di Maria Ss. Annunziata, accolti dalla folla festante. Seguirà la processione per le vie principali della città, con una sosta nella chiesa di Sa Leonardo dalle 13:30 alle 15.

Alle 11:30 si celebrerà un’altra santa messa, presieduta da don Innocenzo Mascali, seguita alle 19:30 da una santa messa presieduta da don Salvatore Bertino. A mezzanotte i simulacri faranno il loro ingresso in piazza Fonte Diana per la celebrazione della “Pace” denominata “dei Gonfaloni e delle Confraternite”, prima di rientrare in basilica per l’ultima “Pace”.

