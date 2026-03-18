Pasqua 2026, Scicli tra le mete più ricercate: cresce il turismo primaverile in Sicilia

La Pasqua in Sicilia resta una festa profondamente legata alla famiglia e alle tradizioni, ma sempre più spesso diventa anche l’occasione per concedersi qualche giorno di viaggio. A confermarlo è una ricerca condotta da YouGov per Airbnb, secondo cui il 25% dei siciliani trascorrerà le festività pasquali fuori casa, scegliendo mete immerse nella natura e lontane dalla routine quotidiana.

Tra le destinazioni più ricercate per la primavera sulla piattaforma figura anche Scicli, che insieme ad altre località siciliane sta registrando un crescente interesse da parte dei viaggiatori già prima dell’alta stagione estiva. Un dato che conferma come il turismo primaverile stia assumendo un ruolo sempre più centrale per il territorio.

Scicli sempre più scelta per i viaggi di primavera

Nel panorama delle ricerche effettuate su Airbnb per la stagione primaverile compaiono diverse mete siciliane molto apprezzate per paesaggi naturali, borghi storici e tradizioni gastronomiche. Tra queste spiccano San Vito Lo Capo, Lampedusa e proprio Scicli, città barocca che negli ultimi anni continua a consolidare la propria attrattività turistica.

Il crescente interesse verso Scicli è legato alla sua capacità di offrire un mix unico tra patrimonio storico, cultura, paesaggi naturali e tradizioni enogastronomiche. Una combinazione che rende la città una meta ideale per chi desidera vivere un’esperienza autentica in Sicilia, soprattutto nei mesi primaverili quando il clima mite consente di esplorare il territorio lontano dal turismo di massa.

Pasqua tra famiglia, convivialità e viaggi condivisi

Nonostante la crescita del turismo durante le festività, la Pasqua resta per i siciliani un momento profondamente legato agli affetti. Il sondaggio realizzato da YouGov evidenzia come il 76% degli intervistati consideri il tempo di qualità con famiglia e amici l’elemento più importante della ricorrenza.

La convivialità rimane quindi al centro della festività, con le tradizionali tavolate pasquali che continuano a rappresentare uno dei momenti simbolo. Non sorprende infatti che oltre il 70% dei siciliani abbia dichiarato di voler trascorrere la Pasqua insieme ai propri familiari, trasformando la ricorrenza in un’occasione per rallentare e ritrovare il piacere della condivisione.

Questa tendenza si riflette anche nei dati registrati da Airbnb, secondo cui oltre la metà dei soggiorni prenotati per il periodo pasquale riguarda gruppi di persone, mentre più del 30% delle ricerche è effettuato da famiglie che scelgono di viaggiare insieme.

Turismo primaverile in crescita

L’interesse per mete come Scicli dimostra come il turismo in Sicilia stia progressivamente destagionalizzandosi. Località tradizionalmente legate all’estate stanno diventando sempre più attrattive anche nei mesi primaverili, quando il territorio offre paesaggi rigogliosi, temperature miti e un’atmosfera più autentica.

La primavera diventa così il momento ideale per scoprire borghi storici, vivere le tradizioni locali e godere delle bellezze naturali dell’isola senza la pressione dell’alta stagione. Un trend che potrebbe rappresentare una grande opportunità di sviluppo turistico per molti centri siciliani, tra cui Scicli, sempre più presente nelle ricerche dei viaggiatori.

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