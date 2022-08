Party in spiaggia a Ferragosto? Ci pensa il Comune di Ragusa

Il programma dell’estate iblea 2022 prevede che domani, 14 agosto (ovvero la notte di ferragosto, arà dedicata alla disco music. A partire dalle ore 22, la spiaggia del Porto si trasformerà in discoteca dove si alterneranno DJ che proporranno ai dancer la migliore musica del momento.

Nulla contro lo spettacolo in sè, è anche molto bella l’idea di una festa in spiaggia. Auspichiamo soltanto che vi siano maggiori controlli visti i problemi che si sono venuti a creare il 10 agosto, per la Notte di San Lorenzo, con decine e decine di rifiuti lasciati sulle spiagge ragusane e uno stabilimento devastato a Scoglitti.

L’idea di sistemare più cestini della spazzatura lungo le spiagge potrebbe essere una soluzione ma sicuramente il controllo delle spiagge da parte di chi di competenza, potrebbe almeno fungere da deterrente.

Al di la di questi accorgimenti che il comune di Ragusa può prendere, ci sentiamo anche di dire che la coscienza civica dovrebbe fare tutto il resto. Non si può delegare solamente alle istituzioni il compito di vigilare. Ognuno di noi, dal più giovane, deve fare la propria parte.

Foto: Repertorio