Partono i lavori post-ciclone: Modica stanzia oltre 100 mila euro per la ricostruzione

Modica è in prima linea per affrontare le conseguenze del ciclone Harry, con un presidio operativo continuo e interventi urgenti già avviati in tutto il territorio comunale. Lo comunica l’assessore alla Protezione Civile, Tino Antoci, sottolineando l’impegno costante della Giunta comunale, dell’Ufficio tecnico e del sistema di Protezione Civile, coadiuvati dalle associazioni di volontariato.

«Dall’insorgere delle prime criticità – spiega Antoci – abbiamo garantito presenza h24 su tutto il territorio, dalla frazione balneare di Marina di Modica alle contrade, dal centro storico alle infrastrutture viarie, scolastiche e agli impianti pubblici». Durante i giorni più intensi del ciclone, amministratori e tecnici comunali hanno preso parte direttamente a numerosi interventi di messa in sicurezza: pali dell’illuminazione, alberi pericolanti, smottamenti, frane e strade compromesse.

Già nelle prime 12 ore dall’emergenza, la Giunta comunale ha stanziato oltre 100 mila euro per gli interventi urgenti, procedendo con somma urgenza all’individuazione delle ditte esecutrici e all’avvio immediato dei cantieri. La porzione più significativa degli interventi riguarda il litorale di Marina di Modica, ma contemporaneamente sono stati avviati lavori su scuole, palestre, strade comunali, impianti di illuminazione e aree periferiche, con unico criterio guida la tutela dell’incolumità pubblica.

Tra le priorità segnalate dai cittadini e dalle istituzioni, la riapertura della viabilità nelle strade Punta Regilione–Maganuco e Terza Piazzetta in direzione Fornace Penna, aree in cui alcuni residenti risultavano isolati con rischi anche per la sicurezza sanitaria e infrastrutturale, inclusi gli impianti fognari e il pericolo di sversamenti in mare.

L’assessore Antoci evidenzia la presenza costante degli amministratori sul territorio, con sopralluoghi, monitoraggi e verifiche tecniche, che proseguiranno nei prossimi giorni. Modica è stato uno dei primi Comuni del comprensorio ad attivarsi concretamente, con mezzi e ruspe operative già dal giovedì mattina, anticipando altri territori ancora in fase di valutazione. Parallelamente, sono stati completati i controlli e gli interventi di messa in sicurezza di scuole, palestre e strutture pubbliche, consentendo la regolare ripresa delle attività scolastiche.

