Partito da Scicli un gruppo di Scout. Vanno a GMG di Lisbona assieme agli altri giovani della Diocesi di Noto

Tanto entusiasmo attorno alla partenza dei ragazzi del gruppo Scout dell’agesci di Scicli partiti stamattina per Lisbona dove parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù. Fanno parte dei 114 giovani della Diocesi di Noto, tra gruppo diocesano, scout dell’Agesci e Cammino neo-catecumenale, che saranno in Portogallo fino al 6 agosto. Con loro anche il Vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo.

Il 20 luglio scorso i giovani hanno ricevuto, a Rosolini, il mandato missionario dal vescovo Salvatore Rumeo.

Li ha incontrati nella chiesa del Santissimo Crocifisso. “Siamo pronti a partire per vivere questa nuova esperienza ecclesiale in comunione con i giovani provenienti da ogni parte del mondo. Abbiamo accolto l’invito di papa Francesco e ora ci muoviamo per iniziare il nostro pellegrinaggio della fede – ha scritto Rumeo nella lettera ai giovani pubblicata nel giorno della Madonna del Monte Carmelo – avete deciso di partire e di mettervi alla sequela di Cristo seguendo l’esempio di Maria che ‘si alzò e andò in fretta’. A Lisbona ascolteremo la sua Parola, parleremo di Lui e pregheremo insieme perché il sogno di Cristo diventi il nostro sogno”.

Ed ancora mons. Rumeo nel ricordo di Papa Giovanni Paolo II ideatore ed attuatore delle Giornate Mondiali della Gioventù.

“Cari giovani la Chiesa vi guarda con fiducia e con amore, essa è la vera giovinezza del mondo, guardatela e troverete in lei il volto di Cristo – dice siamo animati da una sola pretesa, quella di tornare a vivere la fede con molta semplicità perché il Vangelo è dei piccoli, dei semplici e degli umili. Abbiamo bisogno di voi, perché siete importanti non solo per le nostre comunità ma per la nostra stessa vita, per la nostra giornata terrena. Insieme dobbiamo tornare a dire il Vangelo a tutti”.