Partire dal molo di sottoflutto per mettere in sicurezza il porto di Pozzallo

Positiva missione a Palermo nel doppio binario dello sviluppo dell’impianto portuale di Pozzallo e dell’accellerazione dei tempi per la realizzazione del molo sottoflutto del porto. Attorno al tavolo, giovedì scorso, l’Assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina accompagnato dal capo ufficio area affari generali Massimo Scatà. Nel corso dell’incontro si è discusso della strategicità del Sistema portuale della Sicilia orientale con particolare attenzione sui futuri sviluppi del porto pozzallese. Infrastruttura iblea che è entrata recentemente nel sistema portuale e che rappresenta un’opportunità strategica per l’intera portualità della Sicilia orientale.

Il sindaco Ammatuna di ritorno da Palermo

“Speriamo che possano arrivare fondi dal FSC, i Fondi sociali di coesione. A Palermo siamo andati con l’intento di capire se possono arrivare soldi da questo strumento – spiega Ammatuna – entro l’anno pensiamo di concludere l’intero iter per andare poi alla gara di appalto. E’ un progetto per 200 milioni di euro, già completo. Alla Regione il presidente dell’Autorità portuale ha chiesto almeno 70 milioni di euro per costruire il molo di sottoflutto e mettere in sicurezza il porto. Per le altre opere ci pensano loro come Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia. Abbiamo serie speranze che si possa andare avanti su questa strada. Infatti riteniamo molto positivo l’esito dell’incontro. Giovedì della prossima settimana faremo un altro briefing operativo tecnico per stabilire insieme il da farsi”.

Perchè realizzare il molo di sottoflutto?

Il molo di sottoflutto permetterà di porre in sicurezza il porto. L’infrastruttura è ancora di proprietà regionale ma la gestione è statale. Quindi c’è una sorta di suddivisione di competenze, una parte di somme le metterà la Regione ed una parte lo Stato. Tutti sappiamo che il porto è una realtà strategica per l’intera isola in quanto rappresenta quanto di meglio c’è in questa parte della Sicilia al servizio del movimento marittimo nel Mediterraneo.