Studenti in vetrina per il concorso musicale nazionale “Corrado Iacono” in corso fino a venerdì ad Ispica

Studenti delle scuole medie e dei licei ad indirizzo musicale provenienti da ogni parte della Sicilia e da alcune Regione d’Italia si esibiranno nella tre giorni che prende il via oggi per concludersi venerdì ad Ispica nell’ambito del Concorso musicale nazionale “Corrado Iacono”, organizzato dall’Istituto Comprensivo “P. Pio da Pietrelcina” di Ispica con il patrocinio del Comune di Ispica e la collaborazione della Pro Loco Spaccaforno. Tre le location scelte per le esibizioni dei giovani talenti, la Chiesa Madre in Piazza Unità d’Italia, l’Auditorium Madre Crocifissa Curcio e lo spazio culturale Maestro Iozzia.

La partecipazione vede in concorso 14 orchestre, 108 solisti, con vari strumenti, e 32 gruppi da camera.



La direzione artistica è del M° Giuseppe Iozzia. La Commissione esaminatrice, presieduta dal M° Salvatore Di Stefano, è composta da membri interni all’Istituto Comprensivo, guidato dalla dirigente scolastica Elisa Faraci, e da membri esterni. La serata finale di premiazione si terrà venerdì sera, sulla scalinata dell’Istituto “P. Pio da Pietrelcina” in Piazza Unità d’Italia, alle 19.30. “Ho voluto con forza che questo concorso musicale diventasse un tassello fondamentale della programmazione degli eventi più importanti della nostra città – afferma l’assessore Massimo Dibenedetto – con la dirigente Elisa Faraci ed il Maestro Giuseppe Iozzia abbiamo lavorato per fare di questo evento un momento di attrazione turistico-culturale per far conoscere la cultura musicale e le ricchezze architettoniche della nostra città. Ringraziamo lo staff della Pro Loco Spaccaforno, presieduta da Giorgio Caccamo, che è stata un punto di riferimento importante per le scuole ospiti”.

