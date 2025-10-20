Parte da Ragusa la 31ª edizione di “Melodica”: 14 concerti per vivere la musica dell’anima

Dopo due anteprime accolte con entusiasmo, prende ufficialmente il via la 31ª stagione concertistica internazionale di “Melodica – La Musica dell’Anima”, diretta dalla pianista Diana Nocchiero.

Una rassegna che da oltre trent’anni anima la vita culturale della città, offrendo al pubblico concerti di altissimo livello e momenti di autentica bellezza condivisa.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 25 ottobre alle ore 20:30, presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa, con il concerto “Danzas”, affidato al sassofonista Gianfranco Brundo e alla pianista Ketty Teriaca.

Un programma raffinato e coinvolgente che condurrà gli spettatori in un viaggio musicale tra le danze di epoche e culture diverse, dalle eleganze europee al tango argentino, in un dialogo vibrante tra musica popolare e musica colta.

“Ogni concerto è un incontro tra artisti e pubblico, un’esperienza di ascolto e di emozione condivisa che rinnova la magia di Melodica – spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero –. Questa rassegna continua a essere un punto di riferimento per chi ama la musica e per chi cerca momenti autentici di bellezza”.

Anche quest’anno, i concerti si terranno nell’Auditorium del CCC, in via G. Matteotti 61, nel cuore del centro storico di Ragusa.

Il programma 2025-2026 comprende 14 concerti con interpreti di fama nazionale e internazionale, in un percorso musicale che abbraccia diversi linguaggi e stili, dalla musica da camera al jazz, dalle contaminazioni etniche alle nuove sonorità contemporanee.

Abbonamenti e prenotazioni

È ancora possibile abbonarsi per assistere a tutti gli spettacoli della stagione al prezzo simbolico di 60 euro, una scelta pensata per rendere la cultura accessibile a tutti.

Gli abbonamenti sono disponibili presso la Libreria Ubik (ex Libreria Paolino) in Corso Vittorio Veneto 144, oppure direttamente presso l’Auditorium del CCC nei giorni dei concerti, a partire dalle 19:00.

Data la capienza limitata, è consigliata la prenotazione al numero 349 2993208 (anche WhatsApp).

I protagonisti del concerto inaugurale

Gianfranco Brundo, sassofonista classico e musicologo, vanta collaborazioni con importanti ensemble e orchestre, tra cui il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Massimo di Catania, dove ricopre dal 2011 il ruolo di saxofonista principale.

Accanto a lui, Ketty Teriaca, pianista di grande sensibilità artistica, con una carriera dedicata alla musica da camera e alle collaborazioni internazionali. Nel 2009 ha eseguito in prima assoluta Il demone meschino di Nicola Piovani, e dal 2001 è parte dell’Ensemble Darshan, specializzato nella sonorizzazione dal vivo dei film muti.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 366 9790999 – 349 2993208 (anche WhatsApp). Email: associazione.melodica@gmail.com

© Riproduzione riservata