Parità di genere: ottenere la certificazione aziendale diventa un vantaggio per le imprese siciliane

La promozione della parità di genere è diventata sempre più importante negli ultimi anni, sia per il suo valore etico che sociale. Per sostenere politiche concrete e misure efficaci in questo ambito, è entrato in vigore il “Sistema di certificazione della parità di genere” a partire dal 1 gennaio 2022, come parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gestito dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL SUPPORTO DI LOGOS

Questo sistema di certificazione riconosce e premia le imprese che si impegnano attivamente per garantire la parità di genere sul luogo di lavoro. Logos società cooperativa, sempre attenta alle dinamiche sociali e imprenditoriali del territorio, è certificata per la parità di genere e offre supporto alle aziende interessate ad ottenere la certificazione UNI PDR 125:2022, fornendo strumenti e agevolazioni proposte da Unioncamere.

Anche se la certificazione sulla parità di genere non è ancora obbligatoria, offre una serie di vantaggi significativi e un valore sociale importante. Tra questi, rafforzare l’immagine e la reputazione aziendale, accedere a sgravi fiscali e benefici nella partecipazione a gare e bandi italiani ed europei.

Rosario Alescio, presidente di Logos, sottolinea che queste agevolazioni riflettono non solo il riconoscimento dell’impegno sociale delle politiche aziendali, ma sostengono anche il cambiamento attraverso un approccio concreto. Le aziende che aderiscono a questa iniziativa contribuiscono al cambiamento sociale promuovendo l’empowerment femminile in azienda e beneficiano di utili vantaggi grazie alla introduzione di meccanismi di incentivazione.

Si tratta quindi di un importante percorso di crescita sociale all’interno delle imprese che può fare la differenza, promuovendo una cultura organizzativa inclusiva e sostenendo la parità di genere sul luogo di lavoro.

