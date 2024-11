Pari casalingo per il Vittoria contro la Nebros. I biancorossi volano in semifinale

Il Vittoria pareggia in casa per zero a zero contro la Nebros e supera il turno nei quarti di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno, in semifinale, affronterà il Città di Avola.

Risultato a reti inviolate dunque per la formazione biancorossa, che ha avuto sei o sette limpide occasioni da gol e il risultato sta probabilmente stretto al Vittoria. All’andata, Il Vittoria aveva vinto fuori casa a Gliaca di Piraino per 2 – 1 e questo risultato basta per garantire il passaggio del turno nonostante il pareggio odierno.

Da domani il Vittoria sarà di nuovo al lavoro per preparare la prossima gara contro la capolista Milazzo. La sconfitta di sabato scorso contro la Polisportiva Gioiosa ha purtroppo privato il Vittoria – così come il Modica – della vetta della classifica, dove rimane da solo proprio il Milazzo, tra le favorite del torneo.

Gara determinante quindi anche se non ancora decisiva perché siamo ancora nel girone di andata. Ma la gara potrà dire molto sulle potenzialità di due squadre che appaiono tra le più accreditate del torneo. Il Vittoria, che ha cambiato molto anche a campionato iniziato (con qualche addio, qualche nuovo rinforzo e soprattutto con il divorzio dall’allenatore della promozione, Danilo Rufini), dovrà mostrare il suo nuovo volto e tutte le proprie potenzialità.

