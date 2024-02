Pareggio per il Frigintini Calcio con il Megara Augusta

Prestazione di altri tempi per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica -per intenderci come

quella del girone di andata- e sul terreno di gioco del Megara Augusta ottengono un pareggio che

poteva essere anche una vittoria. Per un gol annullato a Sangiorgio per fuori gioco che in molti

avevano giudicato in posizione regolare. Comunque un pareggio che interrompe la striscia di

prestazioni e risultati deludenti anche se il punto difficilmente potrà servire per rientrare nella zona

play off. E’ vero che mancano ancora sette giornata alla conclusione della stagione regolare, ma

un eventuale quinto posto non servirebbe considerato il distacco dalla seconda che sarebbe

sicuramente oltre i dieci punti. Il pareggio con il Megara serve, tuttavia, per risollevare il morale e

contribuire al rilancio per il finale di stagione; che serve più di tutti per la reputazione dei calciatori

in forza all’undici di Samuele Buoncompagni. La buona prova di Augusta potrebbe contribuire,

allora, a lasciarsi alle spalle il periodo negativo, con il tecnico rossoblù che spera di recuperare e

avere tutti nel pieno delle loro potenzialità per dire la loro nelle prossime gare. Ad iniziare dalla

prossima gara, con i rossoblù che -dopo due gare in campo esterno consecutive- ritorneranno al

Vincenzo Barone per affrontare il derby con lo Scicli. In evidenza fra i rossoblù la ritrovata

compattezza della retroguardia che ha concesso solo una palla gol ai padroni di casa, ma

nell’occasione è stato attento Gianchino a deviare in angolo il pallone calciato dal limite dell’area di

rigore. Quindi una palla gol per parte e poi difese attente con un predominio territoriale dei

rossoblù che hanno ritrovato compattezza anche nella zona nevralgica del terreno di gioco e

dettato leggi a centrocampo.

MEGARA AUGUSTA 0

FRIGINTINI 0

Megara Augusta: Incatasciato, C. Carpinteri, Amara, Linares, Luce, Guarnera, Cracchiolo (12’ st.

La Ferla), Lanza, Casagrande (12’ st. Di Grande), Fichera, S. Carpinteri. All. Giuseppe Zarbano

Frigintini: Gianchino, Wally, Pricone, Buscema (43’ st. Avola, 47’ Scarso), Pianese, Ravalli,

Sangiorgio, Fusca, Barresi (24’ st. D. Calabrese), Noukri, Sella (24’ st. Gambuzza). All. Samuele

Buoncompagni

Arbitro: Daniele Parisi sez Aia di Acireale; Assistenti: Marco Ferrazzi (RG) e Pablo Vasques (SR)

© Riproduzione riservata