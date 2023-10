Pareggio fra l’ASD Ragusa Calcio e il Reggio Calabria

Si conclude con un pareggio 0 a 0 la partita fra l’ASD Ragusa e il Reggio Calabria. L’ASD Ragusa ha raccolto solo undici punti dopo dieci partite di campionato ed è attualmente in zona play-out, il che può essere motivo di preoccupazione per il club.

L’espulsione di Maltese ha costretto l’ASD Ragusa a giocare in inferiorità numerica per una parte significativa della partita. Nonostante ciò, la squadra ha cercato di mettere sotto pressione il Reggio Calabria, ma non è riuscita a creare molte occasioni da gol.

Il presidente del club, Giacomo Puma, è deluso dai risultati finora ottenuti e afferma che ogni giocatore che gioca per Ragusa deve dare il massimo e che il loro obiettivo è vincere.