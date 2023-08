Parco Forza a Ispica finalmente recuperato. C’è la proposta del ritorno della nave bizantina

Al Parco Forza di Ispica finalmente completato i lavori di ristrutturazione, consegnando la struttura all’ente Parco per la riapertura. Questo evento segna un momento di grande soddisfazione per la comunità di Ispica, che ora guarda con speranza ad un futuro prossimo in cui il parco tornerà ad essere fruibile e godibile da residenti e visitatori.

I lavori di ristrutturazione, curati dalla Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali, hanno coinvolto l’intera Forza di Ispica, incluso il Fortilitium, dove importanti scoperte archeologiche hanno arricchito la conoscenza storica dell’area. Queste nuove informazioni saranno ora divulgate al pubblico, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della regione.

C’è anche una proposta interessante che potrebbe portare ad una maggiore attrattiva. Gianni Stornello, consigliere comunale del Partito Democratico di Ispica, ha espresso compiacimento per il lavoro svolto, ricordando le figure di alcuni professionisti che si sono dedicati con passione a questo progetto e che purtroppo ci hanno lasciato prematuramente. Oltre all’aspetto archeologico, Stornello ha evidenziato la necessità di completare l’infopoint e la sala museale nell’ex mattatoio, in modo da offrire ai visitatori un’esperienza completa e informativa durante la visita al Parco.

Un aspetto particolarmente significativo per la comunità è il ritorno dell’antico relitto della nave bizantina di Pantano Longarini ad Ispica. Attualmente custodito in un magazzino della Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa, questa preziosa testimonianza storica rappresenta un tesoro da esporre al pubblico e connettere con il territorio locale. Stornello ha lanciato un accorato appello all’Amministrazione comunale affinché si attivi immediatamente per riportare la nave a Ispica e per completare la sua esposizione presso il museo nell’ex mattatoio.

Il consigliere comunale ha sottolineato che l’idea di esporre la nave bizantina nell’ex mattatoio era stata pensata fin dall’inizio, e il progetto aveva trovato il favore della comunità scientifica. La nave bizantina, insieme al Parco Forza e al Museo, potrebbe rappresentare un importante passo avanti nell’offerta culturale ed archeologica di Ispica, contribuendo a rendere la città un polo di attrazione per i turisti e gli appassionati di storia.