Parcheggiatore abusivo all’ospedale Guzzardi di Vittoria: denunciato

Denunciato parcheggiatore abusivo all’ospedale Guzzardi di Vittoria. I carabineri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione da parte di un cittadino che denunciava la presenza di un parcheggiatore abusivo che richiedeva denaro ai conducenti durante le operazioni di parcheggio.

L’uomo era già stato segnalato

I militari, giunti prontamente sul posto, hanno individuato e identificato il soggetto, identificato come B.A., un residente di Vittoria, 32 anni. Durante i controlli, è emerso che l’uomo era già stato sanzionato in precedenza per la stessa violazione delle norme del Codice della Strada, riguardante l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo senza autorizzazione.

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro delle monete trovate in possesso dell’uomo e lo hanno condotto presso i loro uffici per un’identificazione completa. Al termine delle procedure, B.A. è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, in violazione reiterata della normativa.

Foto: repertorio

