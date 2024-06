Parcheggi in via Mercè a Modica. Venti posti auto e doppio senso di circolazione. Ma c’è chi ha dubbi

Il consigliere Spadaro del Partito Democratico di Modica pone tre dubbi in un’interrogazione protocollata ieri a palazzo San Domenico. “Sono iniziati dei lavori per creare dei parcheggi per auto e sembra che siano stati sospesi e/o bloccati – scrive Spadaro – i lavori sono stati autorizzati dagli enti preposti? Sono inseriti all’interno del progetto di riqualificazione del Sagrato della Madonna delle Grazie o si trovano inseriti nella perizia di variante? Sono stati sospesi e/o bloccati e in tal caso per quali motivazioni”. Un atto ispettivo di poche righe cui la giunta Monisteri è chiamata a rispondere in aula per iscritto.

Lavori in via Mercè per realizzare stalli di sosta dopo i lavori nello spiazzale del Santuario Madonna delle Grazie. Rivista la viabilità.

“Il lavoro è stato possibile grazie alla disponibilità del proprietario del terreno del costone roccioso che si affaccia in via Mercè subito dopo il palazzo dei Mercedari – spiega il comandante del corpo di Polizia Locale di Modica, Rosario Cannizzaro – dopo il rifacimento dello spiazzale antistante il Santuario si rendeva necessario individuare nuovi stalli di sosta nelle vicinanze. Di fatto la disponibilità del proprietario a cedere una parte del terreno ha permesso di allargare la sede stradale di via Mercè e di creare almeno venti posti auto che non sono distanti dal luogo di culto. I lavori sono conclusi. A questo tratto di strada è stato applicato il doppio senso di circolazione al fine di alleviare il traffico davanti al Santuario Madonna delle Grazie e nella stessa via Mercè che và a collegarsi con il parcheggio di via Medaglie d’oro”.

